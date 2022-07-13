الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً اليوم لحسم ملف رئاسة الوزراء والنائب الاول لرئيس البرلمان

2022/07/13 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، أن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً اليوم الاربعاء (13 تموز 2022)، لحسم موضوع رئاسة الوزراء وتسمية بديل للنائب الاول لرئيس مجلس النواب المستقيل حاكم الزاملي، في “صفقة واحدة”.وقال الحيدري : ان “قادة الإطار … Readmore

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