حتى لا تؤثر على جودة نومك في الليل.. إليك أفضل وقت لأخذ قيلولة

2022/07/13 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تشعر بالذنب عند أخذ قيلولة لأنها قد تؤثّر على إنتاجيتك؟ ويجب عليك ألا تتردّد في النوم قليلاً خلال اليوم إذا شعرت بالتعب، إذ تتضمن فوائد القيلولة تحسين صحتك، وإنتاجيتك.

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