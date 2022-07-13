2022/07/13 | 11:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمود الهاشمي منذ ان تم الاعلان عن زيارة بايدن للمنطقة والحديث يدور عن اسباب...

ظهرت المقالة ما جدوى المشاركة في قمة السعودية أولاً على المسلة.

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