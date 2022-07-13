بايدن في الشرق الاوسط.. رسائل لرفض ’تجريم العراق التطبيع مع اسرائيل’

2022/07/13 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

قام المشرعون الامريكيون، ببعث رسالة إلى الرئيس جو بايدن ، قبل رحلته إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية، حيث حثت مجموعة من الحزبين مؤلفة من 24 نائباً في مجلسي النواب والشيوخ الرئيس على توضيح معارضة الولايات المتحدة لقانون العراق الذي تم تمريره مؤخراً والذي يحظر العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب تقرير موقع " Jewish insider” الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، جاء في نص الرسالة: "العراق شريك أمني مهم وقيِّم ومع ذلك ، فإن هذا القانون يهدد حرية التعبير، ويعزز بيئة معاداة السامية، ويمكن أن يردع الدول الأخرى التي لم تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد ".

واضاف: "بينما تشرع في السفر إلى الشرق الأوسط، نشجعك باحترام على رفع قانون مكافحة التطبيع في العراق أثناء زياراتك مع القادة الأجانب وتوضيح إدانة الولايات المتحدة الحازمة"، بالإضافة إلى "إدانة القانون العراقي، تشيد الرسالة باتفاقات إبراهيم والإمكانيات "اللامحدودة للمستقبل".

وكتب المشرعون أنهم "يدعمون جهود بايدن خلال رحلته لتعزيز اتفاقيات اتفاقيات أبراهام الحالية وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولًا إضافية"، فيما اوضحوا: "نحن نقدر دعمكم المستمر للجهود التي تعزز السلام في الشرق الأوسط ونأمل أن تضعوا التطبيع المستمر للعلاقات مع إسرائيل في مقدمة جدول أعمالكم هذا الشهر".

يذكر أن بغداد شرعت قانونًا في وقت سابق من هذا العام يجعل التطبيع مع إسرائيل يعاقب عليه بالإعدام، وهي الخطوة التي أدانتها وزارة الخارجية الامريكية.

وترأس الخطاب الرافض للقانون العراقي في مجلس الشيوخ السيناتور جاكي روزن (ديمقراطي عن ولاية نيفادا) وجوني إرنست (جمهوري عن ولاية آيوا)، وفي مجلس النواب من النائبين براد شنايدر (ديمقراطي عن إلينوي) وكاثي ماكموريس رودجرز (جمهوري من ولاية واشنطن)، اضافةً الى عدد كبير جداً من الموقعين.

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