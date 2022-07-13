رجل يطلق النار بالخطأ على زوجته وسط الناصرية

2022/07/13 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بإصابة امرأة سورية بطلق ناري من سلاح زوجها العراقي عن طريق الخطأ في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "رجلا يبلغ من العمر 58 عاماً اطلق النار بالخطأ على زوجته ( ب ح ب ) سورية الجنسية اثناء تنظف سلاحه نوع كلاشنيكوف داخل منزله وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأضاف، ان "الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اتخذت الإجراءات القانونية بحق الزوج".

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