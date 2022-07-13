2022/07/13 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُعرف الجلطة الدموية في الوريد، عادة في الساق، باسم تجلط الأوردة العميقة – ويمكن أن تكون شديدة الخطورة وتهدد الحياة.وفي حديث حصري مع موقع “إكسبريس”، حذر البروفيسور مارك وايتلي – استشاري جراح وريدي بارز – من أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى “لزوجة الدم”، ما يزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية.وأشار […]

ظهرت المقالة مشروب محبب وشائع يمكن أن يجعل دمك لزجا ويزيد خطر التجلط! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشروب محبب وشائع يمكن أن يجعل دمك لزجا ويزيد خطر التجلط!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشروب محبب وشائع يمكن أن يجعل دمك لزجا ويزيد خطر التجلط!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).