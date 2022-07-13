سريلانكا: إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء

2022/07/13 | 11:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت الشرطة السريلانكية الغاز المسيل للدموع الأربعاء لتفريق آلاف المتظاهرين أمام مكتب رئيس الوزراء.

ويطالب المتظاهرون بتنحي رانيل ويكرمسينج بالتزامن مع استقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي وعد بتقديمها قبل مغادرته البلاد مساء أمس الثلاثاء، وفراره إلى جزر المالديف.

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