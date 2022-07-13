تراجع أسعار خاميّ البصرة متأثرة باسعار النفط العالمية

2022/07/13 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد انخفضت أسعار خاميّ البصرة المتوسط والثقيل، يوم الأربعاء، متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية ليسجلا قرب 100 دولار للبرميل.وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لأسيا 0.16 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.16% ليصل […]

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