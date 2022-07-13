طهران تكشف نتائج مفاوضاتها مع الرياض بوساطة بغداد

2022/07/13 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الإيرانية، اليوم

الأربعاء، أن نتائج المفاوضات مع

السعودية بوساطة بغداد وجهودها، كانت

"إيجابية و تبعث عن أمل"، موضحةً سبب

التأخير الحاصل في استئنافها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني،

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