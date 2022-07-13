عادل عبد المهدي يكتب عن تراجع

2022/07/13 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عادل عبد المهدي

مرت 9 أشهر على الانتخابات المبكرة

بشوائبها، ونراوح مع تداعيات انسحاب

الفائز الاول، والكتلة الاكبر، وتشكيل

الحكومة، الخ.



فهل تتراجع الديمقراطية،

ام تجدد نفسها، او سيلد نظام جديد؟

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