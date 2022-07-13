الخارجية الايرانية: سنرد بحزم على أي إجراء متهور لاسرائيل

2022/07/13 | 12:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: هدد متحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاربعاء، 13 تموز، 2022، بالرد بشكل حازم...

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