2022/07/13 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكثر من مليون لتر”..الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته ضد مهربي المشتقات النفطية المركز الخبري الوطني.

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