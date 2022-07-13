رئاسة النبي والراشدين في ميزان الدولة - سيد القمني

2022/07/13 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_القمني انتكاسة المسلمين إلى الوثنية: التشخيص قبل الإصلاحرئاسة النبي والراشدين في ميزان الدولةسبقت وقلت إن الكيان الذي أقامه النبي محمد ﷺ-;- بالجزيرة كان كونفدرالية قبلية ولم يكن دولة، وأنه كان في سلوكه السياسي نموذجًا واضحًا لطرائق البداوة ومنطق القبيلة.



هنا سأقدم نماذج سريعة من تاريخ الدعوة ليس بقصد الحصر، فكلها لا تنطق بما نفهمه عن الدولة اليوم، ولكن بقصد ضرب المثل وكيف نُعمل عقلنا في ه ......





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