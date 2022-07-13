طبيب روسي يكشف علامة مبكرة غير متوقعة للسرطان

2022/07/13 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، كبير خبراء الأورام في مستشفى SM-Clinic، أن رد الفعل الواضح على لدغة البعوض قد يكون من الأعراض المبكرة للسرطان.ويشير في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن رد فعل الجسم على لدغة البعوض أو لدغة الحشرات، قد تشير إلى تطور ورم خبيث.ويقول، “إذا تحدثنا عن حالات نادرة غير متوقعة، […]

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