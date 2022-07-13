2.94 تريليون دولار قيمة التجارة الخارجية للصين من البضائع في النصف الأول

2022/07/13 | 12:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية ،ارتفاع التجارة الخارجية للصين من البضائع بنسبة 9.4 % على أساس سنوي، لتصل إلى 19.8 تريليون يوان (حوالي 2.94 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022.و أوضحت الهيئة في بيان اليوم …

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