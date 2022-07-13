المركزي الكوري يرفع سعر الفائدة بشكل غيرمسبوق بمقدار 0.5 نقطة مئوية

2022/07/13 | 12:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار 0.5 نقطة مئوية لمكافحة ضغوط التضخم المتنامية تأثرا بأسعار الطاقة والسلع المرتفعة.و أوضح البنك في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء …

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