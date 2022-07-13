2022/07/13 | 12:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشكو العديد من الرياضات في العراق من شحِّ الدعم المالي، على الرغم من تحقيقها نتائج جيدة واحرازها مراكز متقدمة في المحافل الدولية والبطولات المحلية.وقال مدرب بناء الاجسام واللياقة البدنية وخبير التغذية بهاء عباس، إن “رياضة بناء الأجسام وبالذات القاعات الخاصة تفتقر للدعم من قبل الجهات المسؤولة عن الرياضة “، مبيناً ان” العراق يمتلك خامات جيدة ومميزة ومن أفضل لاعبي الدول العربية”.واضاف عباس “على الرغم من ضعف الدعم في رياضة كمال الاجسام إلا إننا أحرزنا مراكز متقدمة في العديد من المنافسات ومنها بطولة العالم التي اقيمت مؤخراً في محافظة سليمانية، وبعض الابطال حصلوا على بطاقات احتراف وتأهلوا الى بطولة (مستر أولمبيا) وهي من اقوى بطولات كمال اجسام في العالم”.وتابع عباس: ان “الدعم المتوفر حالياً يعتمد على الشركات الاهلية الراعية ولكن من الضروري جداً توفير الدعم الحكومي لهذه الفئة من الابطال لرفع علم العراق عالياً في المحافل الدولية”.

التالي

منذ 19 ساعة

رونالدو يعرض خدماته على باريس سان جيرمان

منذ 20 ساعة

برشلونة يتفق مع الشياطين الحمر على صفقة النجم دي يونغ

منذ 22 ساعة

ليفاندوفسكي يحضر ضمن لاعبي بايرن ميونخ لإجراء فحوص اللياقة

منذ 22 ساعة

البرتغالي ناني ينضم إلى ملبورن فيكتوري

منذ يوم واحد

غاريث بيل: الدوري الأمريكي ليس مسابقة للاعتزال

منذ يومين

الدوري الكندي يشهد “أغرب” إهدار لهدف محقق في تاريخ كرة القدم

منذ يومين

دوري الابطال يطيح بقائد شرطة باريس

منذ يومين

ايران..



اقالة مدرب المنتخب الوطني قبيل انطلاق المونديال

منذ 3 أيام

بسبب رونالدو..



ميسي يهدد بالرحيل عن سان جيرمان

منذ 3 أيام

رونالدو يحصل على مكافأة مالية من اليونايتد قبل إعلان الرحيل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شحّ الأموال يهدد رياضة بناء الاجسام) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شحّ الأموال يهدد رياضة بناء الاجسام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).