ألمانيا تقرر التوقف عن شراء الفحم والنفط الروسيين بنهاية 2022

2022/07/13 | 12:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ستتوقف ألمانيا تماماً عن شراء الفحم الروسي في أغسطس المقبل، كما ستتوقف عن شراء النفط الروسي في 31 ديسمبر، ما يمثل تحولاً كبيراً في مصدر إمدادات الطاقة في البلاد، وفقا لنائب وزير المالية الألماني يورج كوكيز.قال كوكيز في منتدى سيدني للطاقة، الذي تشارك في استضافته الحكومة الأسترالية ووكالة الطاقة الدولية: “سنتوقف عن […]

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