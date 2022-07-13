2022/07/13 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى فريق جراحي عملية زرع قلب خنزير معدّل وراثياً لرجل تُوفي دماغيًا في يونيو الماضي.وتبرعت عائلة الرجل بجسمه لإجراء الدراسات العلمية، واختير ليكون أول مريض في هذه الدراسة.ويأمل الباحثون أن تساعد الدراسة في تحديد ما إذا كان يمكن استخدام الأعضاء من الحيوانات بنجاح لدى البشر الذين يحتاجون إلى عملية زرع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زرع قلب خنزير معدّل وراثيًا لرجل ميّت دماغيًا.. ما النتيجة؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زرع قلب خنزير معدّل وراثيًا لرجل ميّت دماغيًا.. ما النتيجة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).