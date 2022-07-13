عام على وفاة القائد الوطني الأممي عيسى مدانات - فهمي الكتوت

2022/07/13 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهمي_الكتوت كان مدانات احد ابرز شخصيات الرعيل الأول، الذين مثلوا طليعة النضال الوطني في خمسينات القرن الماضي، في مواجهة الاستعمار البريطاني والأحلاف العسكرية، والمعاهدة البريطانية، كان ابو عامر في طليعة المناضلين الذين حملوا مشاعل الحرية والاشتراكية، كان الى جانب د.



نبيه ارشيدات وفايز الروسان وفايز البجالي وابراهيم الطوال، الذين مثلوا الجانب الأردني مع عصبة التحرر الوطني الفلسطينية في تشكيل الحزب الشيوعي ......





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