تنبؤات السياسيين بسقوط النظام العراقي الحالي - احمد موكرياني

2022/07/13 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان دورة الحياة للأنظمة السياسية أصبحت قصيرة بسبب التقدم التكنولوجي وخاصة توفر وسائل الإعلام غير الحكومية والمتوفرة لكل من له معلومات بسيطة في التعامل مع الكومبيوتر والوسائل التواصل الاجتماعي.انتهت عصور الإمبراطوريات التي تدوم لقرون عديدة فأن إمبراطورية العثمانية المغولية كانت آخر الامبراطوريات التي استمرت فترة حكمها لأكثر من ستة قرون في خارج موطنها في منغوليا.كنا نطلق على امبراطورية ال ......





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