الطالبة نيرة واعترافات الضابط الاسرائيلي - شوقية عروق منصور

2022/07/13 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور الطالبة " نيرة " واعترافات الضابط الإسرائيلي " ولكن لمصر مواعيدها للصعيد مواعيده ، والنجوم هنا لا تُعد وإن الشعوب إذا قررت فالقرار هو القرار المستبد " الشاعر العراقي مظفر النوابنعم للشعوب مواعيد حيث تخرج إلى الشوارع والميادين والطرقات، للشعوب مواعيد تكتب خلالها رسائل للتاريخ ، وتهدم ما تبقى من قلاع العبودية .



والتاريخ علمنا أن المواعيد لا تكون مكتوبة أو محفوظة ، بل ينطل ......





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