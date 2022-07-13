2022/07/13 | 13:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عبد الخالق الفلاح لقد احدثت الحرب الروسية-الأوكرانية تغيرات في المعادلات الدولية، وبالتالي منطقة الشرق...

ظهرت المقالة التحالفات وترسيخ بؤرة التوترات أولاً على المسلة.

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