نائب ايزيدي: وعود محافظ نينوى إعلام فقط ولم ينصف سنجار

2022/07/13 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد بين النائب الايزيدي نايف الجندو، اليوم الاربعاء، أن الايزيدين لم ينصفوا في الخدمات ووعود المحافظ لا تتعدى الحبر على الورق.وقال الجندو في حديث لـ /المركز الخبري الوطني/، إن “الايزيدين ظلموا […]

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