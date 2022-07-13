أوبك تعلن ارتفاع انتاجها من النفط بحوالي 234 الف برميل يومياً

2022/07/13 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 234 ألف برميل يوميًا خلال شهر حزيران، ليصل الى 28.716 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات من تسع دول بينها العراق.وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن “الزيادات … Readmore

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