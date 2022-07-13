مجزرة في كركوك.. مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة بطريقة ’بشعة’

2022/07/13 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل رجلين وامرأة من عائلة واحدة، نتيجة مشاكل اجتماعية في كركوك.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "الحادث وقع عندما هاجم عدد من الأشخاص مساء أمس الثلاثاء، منزلاً في منطقة "چیمني شهیدان" بكركوك، وقتلوا رجلا وشقيقته طعناً بسكاكين، وعمهم عبر ضربة بقنينة للغاز السائل".وأضاف أن "القوات الأمنية توصلت للفاعلين"، لافتاً الى ان "سبب الحادث مشكلة اجتماعية فيما بينهم".يذكر أن محافظة كركوك تشهد بين الفترة والأخرى نزاعات شبيهة بالمذكورة آنفاً، مما دفع اهالي المحافظة الى مطالبة القوات الأمنية بضبط الشارع والقضاء على هذه المشاهد.

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