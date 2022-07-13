اجتماع للجنة الصدرية الخاصة بصلاة الجمعة الموحدة

2022/07/13 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اجتمعت، اليوم الأربعاء، اللجنة المكلفة من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بالإشراف على إقامة صلاة الجمعة الموحدة في بغداد.

وقال بيان للجنة تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة اجتمعت لوضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات النهائية الخاصة بإقامة وتنظيم الصلاة الموحدة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، شكل لجنة من بعض قادة تياره، للاشراف على صلاة الجمعة التي ستقام بعد غد، حيث من المتوقع ان تكون مليونية.

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