2022/07/13 | 13:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنتشر ظاهرة الكلاب السائبة في مختلف مدن العراق مما تشكل تهديدا على ارواح المواطنين،...

ظهرت المقالة نحو ألف اصابة في العام جراء عضات الكلاب السائبة بالعراق أولاً على المسلة.

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