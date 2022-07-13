جهاز الأمن الوطني يعلن عن ضبط أكثر من مليون لتر مُهرب من المشتقات النفطية

2022/07/13 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، حصيلة عملياته ضد مهربي المشتقات النفطية في مناطق ومدن العراق.

ووفقا للحصيلة التي نشرها الجهاز فإنه تم ضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية.

وأشار إلى إلقاء القبض على 117 متهماً بالتهريب مع مصادرة (49) صهريجاً وعجلةً كانت معدة للتهريب، وضبط (93) وكراً.

كما نوه الجهاز في إحصائيته إلى ضبط (496) خزاناً كانت تستخدم لتخرين وبيع المشتقات النفطية خلافاً للضوابط الأصولية إضافة إلى غلق (11) محطةً لمخالفتها الضوابط أو استغلالها للأزمة.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أطلق حملة لمكافحة تهريب المشتقات النفطية وخاصة مادة البنزين بأمر من رئيس الحكومة الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة بعد حدوث أزمة وقود في عدد من محافظات البلاد.

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