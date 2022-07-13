2022/07/13 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

13/07/2022

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صباحك عراقي| الاعلام المرئي وأهميته في بناء المجتمع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صباحك عراقي| الاعلام المرئي وأهميته في بناء المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).