2022/07/13 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار

أكد لاعب فريق الشرطة بكرة القدم بسام شاكر، أن المستوى المتميز الذي ظهر به مع الفريق لا سيما في مباراة التتويج أمام الزوراء كان بفضل توجيهات ومتابعة الجهاز التدريبي.

وقال شاكر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" المستوى الفني الذي قدمه مع الفريق كان بتكاتف جميع اللاعبين" مبيناً، أن" الجهاز الفني بقيادة المدرب مؤمن سليمان قدم الكثير للفريق هذا الموسم ما جعل الجميع يظهرون بمستوى متميز".

وأضاف شاكر، أن" الكادر التدريبي قام بتوظيفه بالشكل الصحيح وتمكن من تسجيل الاهداف ويكون واحداً من أهم اللاعبين في صفوف القيثارة لاسيما في مباراة التتويج امام فريق الزوراء".

وتابع شاكر، أن "الجهاز الفني المساعد لديه سياسة خاصة في التعامل مع اللاعب خلال التدريبات ولكني استطعت اقناعهم ولعبت بالتشكيلة الاساسية للفريق ".

وواصل شاكر، أن "جميع المراقبين والمحللين أكدوا، أن هذا الموسم كان استثائياً على العكس مما كان عليه مع النفط "، لافتا الى انه " تلقى عدة عروض من اندية الدوري سيكشف عنها في حال وصولها بشكل رسمي للنادي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسام شاكر يكشف سرّ تألقه مع القيثارة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسام شاكر يكشف سرّ تألقه مع القيثارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).