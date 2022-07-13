بالتفصيل..تداعيات سباق الدولار واليورو على الاقتصاد العالمي

2022/07/13 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة تراجعت قيمة اليورو، العملة الأوروبية الموحدة، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتبلغ دولارًا واحدًا، في مستوى لم يُسجل منذ عام طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عامًا.سجل اليورو 0.999 مقابل الدولار […]

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