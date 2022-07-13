“احذفه الآن!”.. “واتس آب” يصدر تحذيرا عاجلا بشأن تطبيق “أندرويد” خطير!

2022/07/13 | 13:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أرسل “واتس آب” تحذيرات عاجلة لمليارات المستخدمين حول تطبيق “أندرويد” خطير يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم.وفي موضوع على “تويتر”، وضع رئيس “واتس آب”، ويل كاثكارت، المستخدمين في حالة تأهب بشأن تطبيق “أندرويد” مليء بالبرامج الضارة يسمى ‘Hey WhatsApp’، وهو من مطور يسمى ‘HeyMods’.وقال كاثكارت إن هذا التطبيق، الذي قد يبدو غير ضار في […]

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“واتس آب” يصدر تحذيرا عاجلا بشأن تطبيق “أندرويد” خطير! أولاً على ايرث نيوز.

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