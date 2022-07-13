إعلام أمريكي: زيارة بايدن للشرق الأوسط

2022/07/13 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن

النتائج المتوقعة من زيارة الرئيس جو

بايدن إلى الشرق الأوسط، والاتفاقات

المحتمل توقيعها خلال الزيارة في

الفترة بين 13 و16 يوليو/ تموز الجاري.

وقالت الصحيفة في تقرير

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