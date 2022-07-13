إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا بعد فرار الرئيس

2022/07/13 | 13:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينجه، بصفته قائماً بأعمال الرئيس، حالة الطوارئ في البلاد، بعد فرار الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن دينوك كولومباج المتحدث باسم ويكريمسينجه أنه فرض أيضاً حظراً للتجوال في المقاطعة الغربية، حيث توجد العاصمة كولومبو.

وتجمع محتجون أمام مقر رئيس الوزراء لمطالبته بالاستقالة، وشوهدوا يدخلون المبنى بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

في غضون ذلك، أكدت السلطات في جزر المالديف وصول الرئيس السريلانكي إلى العاصمة ماليه.

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