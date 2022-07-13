وزير الموارد المائية العراقي: تركيا ليست وصية على العراق وعليها اطلاق حصة العراق العادلة من المياه

2022/07/13 | 13:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، ان تركيا ليست وصية على العراق، وعليها إطلاق حصة العراق العادلة والمنصفة من المياه حسب المواثيق الدولية، في تعليق على آخر التصريحات التي أدلى بها سفير تركيا لدى بغداد، علي رضا غوناي، … Readmore

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