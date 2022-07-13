شركة صينية تثير جدلاً بإنتاجها آيس كريم باهظ الثمن لا يذوب

2022/07/13 | 13:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعرضت شركة آيس كريم صينية فاخرة، لانتقادات شديدة عقب انتشار مقطع فيديو بشكل واسع، يُظهر مثلجات باهظة الثمن، لا يبدو أنها تذوب عند تعرضها لمصدر حرارة.وفي الفيديو، الذي شوهد حتى الآن أكثر من 500 مليون مرة على موقع الويب الصيني الشهير Weibo، يضع شخص ولاعة قرب المثلجات باهظة الثمن، والتي يبدو أنها […]

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