وزير الموارد يتفقد ثاني أكبر سدود العراق: نعمل ليلا ونهارا لتجاوز أزمة المياه

2022/07/13 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

تفقد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء، أعمال التأهيل الجارية في سد حديثة في محافظة الأنبار من قبل ملاكات الوزارة العاملة في السد ومتابعة الإطلاقات المائية وآلية التشغيل المتبعة فيه.

وقال الوزير اثناء الزيارة حسب بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أن "زيارتنا للسد تقع ضمن الزيارات الميدانية المستمرة والمتكررة للمنشآت الخزنية الكبيرة في البلاد لمتابعتها والاطلاع الميداني على أعمال التأهيل الجارية فيها والخزين المتحقق فعليا ومتابعة الإطلاقات المائية من السد على عمود نهر الفرات لتأمين ايصال الحصص المائية إلى جميع المحافظات بشكل عادل ومنصف وفق خطة الوزارة للعام الحالي ورغم ظروف الشحة المائية".

وأضاف، أن "سد حديثة يعتبر ثاني أكبر سد بعد سد الموصل وهو من السدود المهمة والستراتيجية في البلاد والذي يعمل على خزن المياه وتنظيم الإطلاقات المائية على نهر الفرات".

وأشاد بـ "جهود العاملين في السد لتفانيهم في عملهم من أجل تأمين التشغيل الأمن والمستمر لكل منشآت السد وضمن ماهو مخطط له من قبل الوزارة، مشددا على استمرار ملاكات الوزارة بأعمالها ليلا ونهارا لحين تجاوز أزمة شح المياه الحالية".

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