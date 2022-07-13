غضب عراقي من تصريحات السفير التركي بشأن المياه

2022/07/13 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكدت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، اليوم الأربعاء، ان تصريحات السفير التركي تعد تدخلاً سافراً في الشأن العراقي ومحاولة لخدع الرأي العام المحلي والدولي.وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي، لـ(بغداد اليوم)، ان "تصريحات السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي مرفوضة وهي تدخل سافر في الشأن العراقي ومحاولة لخدع الرأي العام المحلي والدولي عن قيام تركيا بقطع المياه عن العراقيين".وطالب الصالحي الحكومة العراقية "باتخاذ موقف تجاه تصريحات السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي واتخاذ مواقف شجاعة لضمان حصة العراق المائية العادلة، التي تتجاوز عليها تركيا بشكل كبير وخطير دون أي رادع عراقي".

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، في سلسلة تغريدات على تويتر: إن "المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الاهدار، وحل مشكلة الجفاف ليس بطلب المزيد من المياه انما استخدامها بكفاءة ونحن جاهزون للمساعدة".

وأضاف "يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية والشركات التركية مستعدة لذلك، وتركيا بطبيعتها تستخدم المياه بما يتطلب لتلبية متطلباتها في الزراعة والطاقة".

وأشار أيضا إلى أن "الجفاف ليس مشكلة العراق فقط انما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها نتيجة للاحتباس الحراري، وسيكون هناك المزيد من موجات الجفاف في السنوات المقبلة".

ورأى غوناي أن "الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة هذه المشكلة ليست طلب المزيد من المياه من تركيا، ولكن استخدام المياه المتاحة بأكثر الطرق كفاءة بهدف ترشيد استهلاك المياه".

وأكد "يجب تحديث انظمة الري والتخلي عن الري البدائي المسبب لإهدار المياه".

ونفى غوناي قيام تركيا "بتغيير مجرى الانهر ولا تقطع مياهها"، مشيرا الى ان "تركيا ليست دولة غنية بالمياه بالرغم من ذلك، وكما قال رئيس جهموريتنا: المياه نعمة من الله لن نحرم إخوتنا العراقيين من هذه النعمة".

وختم السفير التركي بالقول “المهم أن يقوم العراق بواجبه بشكل صحيح”.

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