حادث ’مروع’ على طريق مطار بغداد الدولي ( صور )

2022/07/13 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانقلاب عجلة في بداية جسر بن حيان على طريق مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لـ ( بغداد اليوم)، إن "سائق عجلة سورنتو اقتحم بداية جسر بن حيان في شارع المطار بالعاصمة بغداد".

واضاف أن "الحادث اسفر عن اضرار مادية كبيرة".

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