2022/07/13 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينبغي تذكير مستخدمي “واتس آب” بأن تنزيل نسخة مزيفة أو معدلة من “واتس آب” ليست فكرة جيدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب يطلق تحذيرا لمستخدميه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب يطلق تحذيرا لمستخدميه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).