وزير الداخلية يبحث استعدادات خليجي 25 في البصرة (صور)

2022/07/13 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، محافظة البصرة يرافقه عدد من القادة الضباط، وكان في استقباله محافظ البصرة اسعد العيداني.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزير عقد اجتماعاً ضم مدراء الشرطة، واستمع الى إيجاز مفصل عن اهم الواجبات والمهام التي تقوم بها مفاصل الوزارة في المحافظة".

وأضافت أن "الغانمي اكد على أهمية محافظة البصرة في مختلف المجالات ومكانتها، خاصة انها تستعد لاحتضان خليجي 25"، ومؤكدة ان "هذه المناسبة مهمة َوان البصرة تشهد استقرار امني ملحوظ وان المحافظة هي العمود الفقري للعراق"، مشيداً "بالدور الكبير لمحافظ البصرة وَدعمه الواسع للأجهزة الأمنية، مثمناً الجهود التي تقوم بها قوات الشرطة في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها خاصة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المطلوبين للقضاء وتنفيذ مذكرات القبض والعمل على توفير الأجواء الآمنة والمناسبة في المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعاجلة بحق مثيري النزاعات العشائرية".

وتابعت أنه "وجه بالتعاون مع المواطنين ومعرفة طلباتهم والتعامل الحسن معهم".

وأشارت الى أن "الوزير يرافقه محافظ البصرة أجرو جولة في عدد من مناطق المحافظة والتقى سيادته بالمواطنين في إحدى المجمعات السكنية وتبادل الحديث معهم لمعرفة أحوالهم وأهم احتياجاتهم".

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