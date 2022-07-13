نادي القاسم يصدر بياناً بشأن ديونه وحظر الانتقالات

2022/07/13 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نادي القاسم الرياضي، أن حظر الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” المفروض على النادي، سيزول بمجرد دفع مبلغ 74 مليون دينار عراقي، مبيناً أنه النادي الأقل مديونية في العراق.

وذكر النادي في بيان أن “تعاقداتنا مازالت مستمرة مع المحترفين او المحليين لإكمال صفوف نادينا للموسم الكروي الجديد 2022/ 2023”.

وأضاف أن “نادينا محظور حتى تسديد مبلغ مالي قدره 74 مليون دينار عراقي ويعتبر النادي الأقل مديونية في الدوري العراقي وبالفترة القادمة سنسدد ما في ذمتنا من أجل ديمومة فترة النجاح والافراح”.

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