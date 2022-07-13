الطاقة الدولية: سوق النفط على “حبل مشدود”

2022/07/13 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن سوق النفط العالمية تسير على “حبل مشدود” بين نقص الإمدادات وركود اقتصادي محتمل مع تأثر الطلب بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأضافت الوكالة إن طاقة الإنتاج الفائضة للسعودية والإمارات معا قد تنخفض إلى 2.2 مليون برميل يومياً فقط في أغسطس (آب) مع التخلص من تخفيضات أوبك+.

وقالت إن الطلب سيرتفع في 2023 بـ 2.1 مليون برميل يومياً إلى 101.3 مليون برميل يومياً، بقيادة نمو قوي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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