2022/07/13 | 14:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة مكتب رئيس ائتلاف القانون: التسجيل الصوتي لايعود للسيد نوري المالكي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب رئيس ائتلاف القانون: التسجيل الصوتي لايعود للسيد نوري المالكي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب رئيس ائتلاف القانون: التسجيل الصوتي لايعود للسيد نوري المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).