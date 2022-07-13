مكتب المالكي يرد على التسريب الصوتي: فبركة باستخدام التقنيات الحديثة

2022/07/13 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..علق مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، على التسجيل الصوتي المسرب.وقال المكتب في بيان ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، إنه “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا […]

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