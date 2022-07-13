2022/07/13 | 14:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم أدائه المتواضع هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب دور محوريا في تحسّن مستوى “الشياطين الحمر” على مواقع التواصل الاجتماعي.واستطاع مانشستر يونايتد أن يحقق أكثر من ملياري تفاعل في 12 شهرا فقط على “السوشيال ميديا”، شملت مشاركة المنشورات والتعليقات والإعجاب، وفقما ذكر تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.[…]

ظهرت المقالة رغم أدائه المتواضع بالملعب..



رونالدو يتألق في مواقع التواصل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم أدائه المتواضع بالملعب.. رونالدو يتألق في مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم أدائه المتواضع بالملعب.. رونالدو يتألق في مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).