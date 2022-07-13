لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس ترى أن تغريدة لترامب كانت “دعوة إلى حمل السلاح”

2022/07/13 | 14:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم كريس ليفكو، كامي كامدسو رأى مشرعون أميركيون الثلاثاء أن أعضاء من مجموعات يمينية وأنصارا آخرين لدونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 بعد تغريدة للرئيس السابق اعتُبرت “دعوة إلى حمل السلاح”.في الوقت نفسه … Readmore

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