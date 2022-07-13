تفتيش المشتقات النفطية تعلن ضبط 3 اوكار للتهريب

2022/07/13 | 14:28 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت هيأة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية من ضبط ٣ اوكار لتهريب المشتقات النفطية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ، حامد يونس في بيان صحفي ، أن ملاكات هيأة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية ومن خلال متابعتها لعمليات تهريب المنتجات النفطية تمكنت من ضبط وكر للتهريب يحتوي على خزان عدد ١ سعة ( ٥٠٠٠ ) لتر من منتوج زيت الغاز، وخزان عدد ٣ سعة ( ٢٠٠٠ )لتر اثنان منها تحتوي على منتوج زيت الغاز ، و مركبة نوع مرسيدس البي قلاب تحمل خزان محور سعة ( ١٠٠٠ ) لتر وروبن عدد ١ و براميل بلاستك سعة ٢٢٠لتر عدد ٢.

كما تمكنت من ضبط وكر ثاني للتهريب يحتوي على خزان حديد سعة ( ٢٠٠٠ ) لتر عدد ٢ احدهما فيه منتوج زيت الغاز والآخر فارغ بالاضافة الى براميل حديدية سعة ٢٢٠ لتر عدد ٨ تحتوي على منتوج زيت الغاز وروبن عدد ٣”.

واشار يونس الى ان” الوكر الثالث يتضمن خزانات بلاستك سعة ( ١٠٠٠) لتر عدد ٣ تحتوي على منتوج زيت الغاز .

واشاد الوكيل” بتعاون المواطنين مع وهيئة التفتيش بالمعلومات اللازمة عن مواقع المتورطين بعمليات الاحتكار والمتاجرة غير المشروعة والتهريب ، مثنياً على جهود العاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية والجهات الامنية الساندة لها في عمليات ملاحقة وضبط المتهمين والمتورطين بإستهداف الاقتصاد الوطني “.

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