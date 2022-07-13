قيس الخزعلي يبحث مع ريان الكلداني أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة

2022/07/13 | 14:28 - المصدر: وكالة خبر

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إستقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد ، ريان الكلداني رئيس حركة بابليون .

وذكر المكتب الاعلامي للخزعلي، ان ” الطرفين ناقشا أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة وبمشاركة جميع اطياف الشعب العراقي لتكون حكومة خدمات حقيقية تعمل بجد على الإرتقاء بالحالة الإقتصادية لأبناء الشعب العراقي .

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